الجيش الليبي: طائرة تركية مسيرة استهدفت قواتنا اليوم

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات خاصة لفضائية "الحدث"، السعودية، إن طائرات تركية مسيّرة استهدفت قوات الجيش، اليوم الأحد.

وكان المسماري، قد قال في مؤتمر صحفي سابق، إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تمتلك معلومات وأدلة على نقل تركيا لعناصر إرهابية إلى ليبيا، بينهم عناصر ما يعرف بـ"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات القريبة فكريا وأيديولوجيا مع جماعة الإخوان الإرهابيين في سوريا.

وأوضح "المسماري"، أن خسارة كثير من التنظيمات الإرهابية مواقعها داخل سوريا وانحسارها في إدلب دفعها إلى نقل بعض مقاتليها إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن النظام التركي يقوم بنقل عناصر متطرفة من دول أخرى، مثل مالي وموريتانيا والنيجر، بالإضافة إلى مجموعات من جماعة بوكو حرام إلى ليبيا.