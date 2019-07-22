أعلن "اللواء 73 مشاة" التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم، عن بدء تقدم وحدات القوات المسلحة الليبية جنوب طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى في جميع المحاور.

وذكر "اللواء 73"، بحسب ما نقل موقع "المرصد" الليبي عن مكتبه الإعلامي، أن وحدات الجيش حققت تقدماً كبيراً في عين زارة ومحور وادي الربيع جنوب طرابلس.

وأكد أن سلاح الجو قدم غطاءً جويًا لتقدم القوات، باستهداف نقاط تمركز مسلحي الوفاق أمام الوحدات المتقدمة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية قال إنها لتحرير العاصمة "طرابلس" من قبضة الميليشيات الإرهابية.