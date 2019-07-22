يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس الوزراء بكامل تشكيله في مدينة العلمين الجديدة الأربعاء المقبل، ما يعطي رسالة مهمة للعالم، ويلقي الضوء على المدينة الساحلية المتميزة.

وكان رئيس الوزراء صرح خلال تفقده مقر المجلس الجديد في المدينة بنهاية يونيو الماضي، بأنّ هناك إرادة وعزما لتكون العلمين الجديدة مدينة مستدامة طوال العام، وليست مصيفا يستغل لشهرين فقط، ومن ثم ستنعقد الحكومة هناك.

ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم قاعة اجتماعات رئيسية، وأجنحة الوزراء، والمركز الإعلامي، ومكاتب للمسؤولين والموظفين، وتعاقدت الحكومة مع شركة لتولي أعمال نظافة وصيانة المبنى.