نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، فيلما تسجيليا جديدا، بعنوان "المقاتل والسلاح"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

ويتحدث الفيلم التسجيلي عن رجال القوات المسلحة المصرية، والتأكيد على الكفاءة القتالية لرجال القوات المسلحة المصرية، والتي وصلت لأعلى معدلاتها العالمية، عبر أقوى استراتيجية تدريبية لإعداد الفرد المقاتل.

فيجرى العمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية والمهارات الميدانية، والتحركات التكتيكية عبر التدريب المركز لمستوى الأفراد والوحدات والتشكيلات، وتدريبات قتالية يواكبها اهتمام متعاظم في مجال التأهيل العلمي والتعليمي، داخل كليات ومعاهد القوات المسلحة.

وشهدت القوات المسلحة خلال السنوات الخمسة الماضية أكبر قفزة نوعية في تاريخ منظوماتها القتالية، برا وبحرا وجوا، وشهدت القوات البحرية قفزة هي الأكبر في تاريخها المجيد بامتلاك حاملتي المروحية جمال عبدالناصر وأنور السادات، من طراز المسترال، ومع امتلاك الفرقاطة البحرية متعددة المهام تحيا مصر، من طراز الفرم، والفرقاطة الشبحية، وأحدث الغاوصات ولانشات الصواريخ العالمية.

بالإضافة للطفرة التسليحية التي شهدتها القوات الجوية، وإنضمام أحدث الطائرات الهجومية من طراز الأباتشي، وصفقة الطائرات الرافال وإف 16 وطائرات النقل الجوي، بينما كانت قوات الدفاع الجوي على موعد مع نقلة لا سابقة لها في إمتلاك أعلى الردادر والإنذار ومجابهة الإعاقة الإلكترونية وامتلاك أحدث أنظمة الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات، بالإضافة للإنتاج المشترك والتصنيع الحربي.