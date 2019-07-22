رفع برلمان مدينة أونتاريو في كندا، العلم المصري، كما عُزف النشيد الوطني، خلال فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية هناك.

ونشر الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، صورًا من برلمان أونتاريو، خلال الاحتفالية، معبرًا عن سعادته الغامرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وعلق "فايق": "برلمان أونتاريو في كندا يرفع العلم المصري والنشيد الوطني، احتفالا بالثقافة والتاريخ والجالية المصرية وعلماء وباحثين وخبراء مصر في كندافي وسط حضور رفيع المستوي مصري وكندي، مصر كبيييييرة قوي، مصر تستطيع".

ووصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يرافقها السيد الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة لشؤون التطوير المؤسسي، إلى مدينة تورنتو عاصمة مقاطعة أونتاريو في كندا، لحضور فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية هناك.

يأتي ذلك في إطار نجاح الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، وإعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، والقنصل حسام محرم قنصل مصر العام في مونتريال، وشريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو، وعدد من رموز وأعضاء الجالية المصرية في مقاطعة أونتاريو الذين رحبوا بالوزيرة ترحيبًا كبيرًا.