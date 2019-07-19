أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل، الموافق 23 يوليو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الثورة، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة.

وقال سعفان إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.