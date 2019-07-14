مايفوتكش| السيسي يزور الكلية الحربية.. و"نتيجة الثانوية" طلعت

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.

السيسي لطلاب الكلية الحربية: "جيت أطمن على رجال مصر"

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر أمس، الكلية الحربية، ليتفقد ويتابع برامج التدريب اليومية؛ لرفع الكفاءة البدنية للطلاب، والإعداد المهاري لطلبة الكلية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي، مؤكدا إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين المسلحين بالقدرات البدنية والعلمية.

بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

بمجرد أن اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، بنسبة نجاح 78.6%، تواصلت "الوطن" مع عدد من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لرصد ردود أفعالهم بعد معرفتهم مراكزهم.

إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية و"الطيب" يهنئهم هاتفيا

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، اتصالات هاتفية بالطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة "شعبة إسلامية، علمي، أدبي"، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم، متمنيًا لهم ولجميع طلاب الأزهر مزيدًا من التقدم والنجاح.

حريق يقطع الكهرباء عن 40 ألفا في نيويورك

أعلن مسؤولون أمريكيون انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألفاً من السُكَّان في مدينة نيويورك عقب اندلاع حريق، وذلك في الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

السعودية تدعو الدوحة لإزالة العقبات أمام حجاج قطر: "المملكة ترحب بهم"

طالبت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السلطات المعنيّة في دولة قطر بتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

"التضامن": بدء تطبيق مشروطية الدعم مع بداية العام الدراسي الجديد

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق مشروطية الحصول على الدعم، الشهر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد، وأكدت القباج، في بيان صحفي لها اليوم، أنه لا بد من تردد الأم على العيادات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة كشرط أساسي للحصول على الدعم، لافتة إلى أن الوزارة تهدف لوصول الدعم لمستحقيه من خلال التنقية المستمرة والتي وضعت لها شروط عديدة أهمها المشروطية.

حاول اغتصابها.. طفلة تقتل سائقا في صحراء العياط

"فتاة" لم يتجاوز عمرها 15 عامًا، إلا أنها تمكنت من التصدي لمحاولة اغتصابها على يد سائق، وفي غضون ثوان معدودة، نفذت خطة للتخلص من الشاب، حيث بدأت الواقعة باستدراج الشاب للطفلة إلى منطقة جبلية بصحراء العياط، وروادها عن نفسها وهددها بسكين، فوافقت الفتاة وعندما وضع الشاب السكين وبدأ في ملامسة جسدها، أمسكت الطفلة السكين وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وتوجهت إلى مركز شرطة العياط، وأخبرت رئيس المباحث بتفاصيل جريمتها.

بالإنابة عن رئيس الوزراء.. عبدالدايم تفتتح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، نائبة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقها الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، صباح اليوم الأحد 14 يوليو، متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب في حي الأزهر.

إيهاب الخطيب: 3 مدربين مرشحون لقيادة منتخب مصر

تقدم ثروت سويلم، المدير التنفيذي القائم بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بخطاب رسمي مطالبًا الاتحاد الدولي بعدم إجراء أي انتخابات مكملة للفترة المتبقية للمجلس الحالي، علي أن يدير الاتحاد المصري المدير التنفيذي الفترة المقبلة التي مدتها حوالي سنة وثلاثة أشهر وتواجد لجنة تساعده في إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، حسبما أكد إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة "الوطن"، وأضاف الخطيب خلال مداخله هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في الخطابات المقدمة له، ويعتقد الخطيب بنسبة كبيرة جدًا أن الاتحاد سيرد بالموافقة على هذه الخطابات، لأن الداعم لهذه الخطابات هو المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وفقًا لوجوده في الاتحاد الدولي .