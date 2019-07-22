قال الدكتور عمر حسن، مستشار وزير التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، إنه جرى وضع دراسة لرد أموال التأمينات الاجتماعية المتواجدة لدى وزارة المالية والتي قدرت بنحو 900 مليار جنيه.

وأضاف حسن، خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه جرت جدولة تلك الأموال والالتزامات بالقانون الجديد، وفترة التقسيط الخاصة، لمدة لا تزيد عن 50 عاما بأقساط قد تبلغ 160.5 مليار جنيه وزيادة سنوية 5.7% كفائدة مركبة.

ولفت إلى أن القانون الجديد فض الاشتباك الذي كان ما بين الوزارتين، والذي أدى لتوفير فائض كبير من الاستثمار.