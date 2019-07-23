ضبطت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع جهاز السرفيس، أكثر من 100 سيارة خالفت تعريفة الركوب المقررة من المحافظة خلال الأيام الماضية.

وقال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن هناك انضباط داخل المواقف وفي خطوط السير بالتعريفة المقررة، وأي تجاوز يتم التعامل معه على الفور، وفق تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من خالف التعريفة.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أن هناك متابعة مستمرة والشكاوى محدودة، وتم التعامل معها، لافتا إلى وجود متابعة ورقابة من جهاز السرفيس على المواقف وخطوط السير، لافتا إلى أنه فور إصدار التعريفة الجديدة حدثت استجابة نتيجة وعي من السائقين والمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة تسير حملات مكثفة، بالتنسيق مع الأحياء والمديريات المختلفة، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات، مؤكدا أن المحافظة ترفض أي محاولات لاستغلال المواطنين أو أي نوع لجشع التجار.