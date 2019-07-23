حقق فيديو كليب "إنساي" للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد، نحو 29.5 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك منذ طرحه قبل أسبوع، محافظا على الصدارة في قائمة العشر مقاطع الأكثر مُشاهدة عبر هذا الموقع في مصر.

وكان المخرج حسام الحسيني، أكد في بيانٍ له، أنَّه كان حريصًا على ظهور الكليب في شكلٍ مختلف، لاسيما وأنَّ كل من رمضان والمجرد له حضوره وأدواته وجمهوره الخاص، فكان من الضروري تنفيذ فكرة الفيديو بشكلٍ مميز وبطريقة جذابة، حتى تلفت انتباه المُشاهد، وتظهر التفاصيل بشكلٍ مناسب مع كلمات الأغنية، متابعًا: "من دواعي الفخر أن الفيديو أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية وأيضًا في معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا".

سعد لمجرد فنان مغربي يبلغ من العمر 34 عامًا، وأول فنان عربي تحقق قناته على "يوتيوب" مشاهدات تقترب من المليار، إذ حققت أغنيته "انت معلم" وحدها أكثر من 750 مليون مشاهدة.

واتُهم لمجرد أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب، أولها في الولايات المتحدة في فبراير 2010، وأوقفت الشرطة الفرنسية لمجرد في باريس، بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية وسجن لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات، قبل إطلاق سراحه وتحويل قضيته من جناية إلى جنحة.