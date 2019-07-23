"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل غنائي للمطرب فخر لقمان، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

عرض الفيلم القصير "شوكولاتة داكنة"، في مقر دكة بالمقطم، ضمن عروض برنامج سيما دِكّة للفيلم القصير، 7 مساءً، والدخول مجانًا.

حفل ورين تريون، في المركز المصري للثقافة والفنون "مكان"، 8 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

عرض أفلام قصيرة، ضمن أيام سيما دكة للفيلم القصير، في "دكة أضف"، 7 مساءً.

- معرض الدرب إلى النهضة، بمشاركة 18 فنان بمركز درب 1718 الساعة 7:30 مساءً.