يتطلع كثيرون من الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع الخاص، للنتيجة لمتابعة أجندات التقويم بحثًا عن العطلات الرسمية التي تعلن عنها الدولة على مدار العام، سواء للاحتفال بأي ذكرى أو مناسبة قومية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 17 يوليو الجاري، باعتبار اليوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو عام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى الثورة.

وتستعرض "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية عام 2019 بعد 23 يوليو:

- من الأحد 11 أغسطس إلى الثلاثاء 14 أغسطس: إجازة عيد الأضحى.

- الخميس 29 أغسطس: رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر: احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر: المولد النبوي الشريف.