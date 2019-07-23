توالت فضائح سياسية بحق الدوحة مؤخرًا، ففي الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الحمدين وعلى رأسه أمير قطر تميم بن حمد، استغلال أي تجمع دولي لطرح أكاذيبه والترويج لها، محاولا كسب تعاطف العالم، بعد أن بدأ يترنح بقوة إثر مقاطعة 4 دول عربية بعد إصرار الدوحة على دعم الإرهاب واحتضان أفراده على أرضها، اُضيفت جريمة جديدة لقطر بعد تورط الدوحة في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز السعودية".

وذكر التقرير، أن هناك تسجيلًا صوتيًا للسفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر، وكان التسجيل الصوتي عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال مع رجل الأعمال خليفة كايد المهندي المقرب من أمير قطر قال فيها الأخير أن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

كما قال رجل الأعمال خليفة المهندي، للسفير القطري في الصومال خلال التسجيل الصوتي: "عمليات التفجير والقتل نعرف من يقف ورائها، كما لم ينفي المهندي المكالمة الهاتفية، وقال إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنين وليس كمسؤولين رسميين".

وكانت تقارير أمنية أمريكية قد أكدت في قت سابق أن قطر ضالعة في تمويل حركة الشباب الإرهابية في الصومال، حيث يلعب ممولون معروفون للإرهاب يعيشون في قطر بحرية دورا محوريا في تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما قالت "نيويورك تايمز"، إن السفير القطري لم يُظهر أي رفض أو استنكار لجهة أن القطريين لعبوا دوراً بالتفجيرات في الصومال، وقال المسؤول القطري في التسجيل إن هذه الهجمات تتم حتى يجبروا دولة تناهضها قطر على ترك الصومال.