عمرو أديب عن تغريدات بن جاسم ضد الخليج: "فيلسوف قطر بتاع الكباريهات"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من تغريدات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، التي ألمح فيها إلى أن دول الخليج فعلت مثل قطر تماما، واستقدمت قوات عسكرية أمريكية، حيث وصفه أديب بـ "فلتة الخليج وفيلسوف قطر"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، "حمد بن جاسم بيقول إن الدول الخليجية مش عارفة تحمي المنطقة، وباعتة تجيب قوات أجنبية من الخارج، عاوز يقول أنا وانتوا زي بعض، عندنا أمريكان وأنتم جبتم أمريكان، هو فاكر نفسه كده فيلسوف".

ووجه الإعلامي، حديثة لـ بن جاسم، "فيه فرق بين التواجد العسكري والقواعد العسكرية، لكنك مبقتش تفهم غير في الكباريهات والصفقات والفساد والرشاوى، التواجد العسكري الأجنبي، له غرض وسينتهي، وليس قاعدة عسكرية لسه صارف عليها 8 مليارات دولار، مش لازم ترمي علينا بلاك، إحنا مش زي بعض".

واختتم، "ركز في أنابيل ده أخرك وتمامك، أما نحن لم نتحالف مع أعداء المنطقة، قطر وضعت يدها في يد إيران وتركيا والإخوان والإرهابيين، فأحمد مش زي الحاج أحمد".

وكانت صحيفة "ذا تايمز "، قد ذكرت أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم قد عقد صفقة مع رجل الأعمال البريطاني البارز، ريتشارد كارينغ، حصل بموجبها الأول على 25 في المئة من أملاك امبراطورية قطب المطاعم والملاهي العالمي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بن جاسم سيدفع نحو 200 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 250 مليون دولار) ثمن حصوله على ربع أملاك كارينغ التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 800 مليون إسترليني.

وبحسب المصادر سيكون بإمكان حمد بن جاسم شراء 25 في المئة إضافية من أسهم إمبراطورية كارينغ البالغ من العمر 71 عاما، استنادا إلى أدائها في الأسواق المالية

ويبدو أن رجل الأعمال البريطاني اضطر إلى البيع بعد إعادة افتتاح ملهاه الليلي "أنابيل" الذي كلفه فتح أبوابه من جديد 65 مليون جنيه، وستتيح له هذه الصفقة الفرصة لكارينغ لتسديد ديونه ومواصلة توسيع المشاريع الموجودة ضمن إمبراطوريته، وفقا لـ"ذا تايمز".