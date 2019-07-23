نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، تقريراً عن تسجيل صوتى، عبارة عن مكالمة هاتفية بين سفير قطر فى الصومال، حسن بن حمزة، ورجل الأعمال القطرى، كايد المهندى، مؤكدة أن التسجيل يفضح دور «الدوحة» فى تنفيذ تفجيرات إرهابية فى البلد الأفريقى.

رجل أعمال مقرب من "تميم": فجّرنا ميناء "بوصاصو" لصالح "الدوحة"

وأضافت أن «المهندى»، المقرب من أمير قطر، تميم بن حمد، قال للسفير إن «مسلحين نفّذوا تفجيرات فى ميناء بوصاصو، لتعزيز مصالح الدوحة»، مشيرة إلى أن السفير لم ينفِ المعلومات، ولم يُعرب عن استيائه، لتنفيذ تلك التفجيرات لصالح بلده.

وأكدت الصحيفة أنها اتصلت برجل الأعمال، لمعرفة رأيه فى التسجيل، وأنه «لم ينفِ ما جاء فيه، وقال إنه كان يتحدث مع بن حمزة، كمواطنين وليس كمسئولين رسميين».

وحسب «نيويورك تايمز»، كانت تقارير أمنية أمريكية، أكدت فى وقت سابق أن قطر ضالعة فى تمويل حركة «الشباب» الإرهابية فى الصومال، ولعب بعض المعروفين بدعم وتمويل الإرهاب، ممن يعيشون فى الدوحة، دوراً محورياً فى تمويل الحركة، المرتبطة بتنظيمى «القاعدة» و«داعش»، بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضافت أنه على رأس قائمة ممولى الإرهاب، القطرى عبدالرحمن بن عمير النعيمى، الذى تربطه علاقة وثيقة بزعيم حركة «الشباب» الصومالية، حسن عويس، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ورداً على تقرير الصحيفة، قال مكتب الاتصالات الحكومية فى قطر إن «المهندى ليس مستشاراً لدى الحكومة، ولم يكن فى السابق، وهو لا يمثل قطر، ولا يحق له التعليق على أى شىء بلسان الحكومة»، مؤكداً فى بيان أن السلطات القطرية ستتولى التحقيق مع رجل الأعمال، حول تصريحاته، التى «لا تمثل مبادئ الدولة».