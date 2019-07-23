"أخوها رفض يجيب المسلسل".. انتحار فتاة في المنيا بسبب فيلم كرتون

انتحرت فتاة من محافظة المنيا، اليوم، بشنق نفسها بـ"إيشارب"، إثر وقوع مشاجرة مع شقيقها الأصغر البالغ من العمر 7 سنوات، بسبب مشاهدة التلفزيون.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارا، من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بمصرع فتاة منتحرة داخل منزلها بمركز المنيا.

وانتقل الرائد أحمد يسري، رئيس المباحث، لفحص البلاغ، وتبين مصرع فتاة "أ. إ" 17 عاما، وأنها أنهت حياتها منتحرة بشنق نفسها بإيشارب، عقب وقوع مشاجرة مع شقيقها الأصغر "أ" 7 سنوات، لرغبتها في مشاهدة مسلسل، وإصراره على مشاهدة برامج أطفال، مما أثار حفيظتها فتخلصت من حياتها.

وبسؤال أسرتها، أكدت ما جاء بتحريات المباحث، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وحرر محضر بالواقعة، وأخًطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.