الفيديو المتسبب في وقف ممرضة كفر الدوار بعد ضربها مريضة بالشبشب

طرقت مريضة باب الكشف لأكثر من مرة، ثم تلفظت بألفاظ لا تليق، ما أثار غضب إحدى ممرضات عيادات التأمين الصحى بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، ونشبت مشاجرة وثّقها مقطع فيديو مُسرب.

الفيديو الذي وثّق الواقعة تسبب في وقف ممرضة داخل عيادات التأمين الصحى بكفر الدوار فى محافظة البحيرة بعد أن اعتدت على إحدى المنتفعات من التأمين الصحي، داخل غرفة الكشف بالضرب بـ«الشبشب».

وعلى الرغم من أن الطرفين حررا محضر صلح بيتهما إلا أنّ مدير فرع هيئة التأمين الصحي أعاد التحقيق بعد انتشار الفيديو، وقرّر إيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

ورى مصدر بالتأمين الصحي، رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن المرضى تكدسوا أمام عيادة العظام، الخميس الماضى، وقامت سيدة فى العقد الرابع من عمرها بطرق باب حجرة الكشف، وخرجت الممرضة قائلة لها إن "الممرضات يجهزن غرفة الكشف للطبيب، وبعدها سنستلم دفاتر التأمين الصحى من المنتفعين بحسب الدور"، لكن السيدة عاودت طرق الباب بشدة، وألقت على مسامع الممرضات ألفاظاً لا تليق، الأمر الذى دفع الممرضة إلى الخروج وجذب السيدة من ملابسها، وإدخالها إلى حجرة الكشف والتعدى عليها بالضرب.