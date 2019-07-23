عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لقاءًا مع معلمي محافظة الإسكندرية بحرم كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وذلك وفقًا للقاء الأسبوعى المفتوح الذى يعقد لمناقشة مشاكل المعلمين.

وناقش عمر مع الحضور العديد من الملفات التى تعمل عليها الوزارة من أجل الإنتهاء من كافة المعوقات التى تواجههم وعلى رأسها موضوع الاغتراب الداخلي، والآليات المستحدثة للتيسير على تغيير المسمي الوظيفى، وقرار معالى الوزير الذى سيصدر قريبًا لتشجيع البحث العلمى ودراسة تحمل الوزارة مصاريف الدراسات العليا بالتعاون مع الجامعات والتى ستبدأ مع جامعة الإسكندرية والمعايير الجديدة التى تعمل عليها الأكاديمية لاختيار مديرى ووكلاء المدارس.

جاء ذلك عقب مشاركة الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، في افتتاح فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.

وأكد الدكتور محمد عمر، أن إفتتاح الأكاديمية جاء نتيجة اهتمام الوزارة ببناء العنصر البشري وتحديث برامجها لتواكب النظم التعليمية الحديثة التى نادى بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن سعادته بعمل توأمة مع جامعة الإسكندرية بهدف تحديث البرامج التدريبية لتأهيل المعلمين، فضًلا عن التعاون بين الجانبين لتطوير الخطط البحثية.