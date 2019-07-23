أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع فريق من الإدارات المختلفة بديوان عام مديرية الصحة، زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الدوار العام، للتأكد من حسن سير العمل ومتابعة الانضباط الإداري وتقييم أداء المستشفى والوقوف على أي معوقات تواجه المرضي، والتأكد من حصولهم علي خدمة طيبة جيدة.

وراجع وكيل مديرية الصحة، سجلات الحضور والانصراف، خلال الزيارة، وقرر إحالة 195 من العاملين بالمستشفى للتحقيق، بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، بسبب غيابهم عن العمل.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وعمل حملات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية، لتحقيق الانضباط الإداري داخلها وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتقديم الخدمات العلاجية الجيدة للمرضى.