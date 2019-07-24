تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية..

"أخوها رفض يجيب المسلسل".. انتحار فتاة في المنيا بسبب فيلم كرتون

انتحرت فتاة من محافظة المنيا، أمس، بشنق نفسها بـ"إيشارب"، إثر وقوع مشاجرة مع شقيقها الأصغر البالغ من العمر 7 سنوات، بسبب مشاهدة التليفزيون.

"التأمين الصحى" بالبحيرة: التحقيق مع ممرضة ضربت مريضة بـ"الشبشب"

تسبب تسريب مقطع فيديو من داخل عيادات التأمين الصحى بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، فى إعادة التحقيق مع ممرضتين بذات الإدارة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين إحدى المنتفعات من التأمين الصحى بكفر الدوار، قامت إحداهما على إثرها بجذب السيدة داخل غرفة الكشف والاعتداء عليها بالضرب بـ"الشبشب".

تشغيل "النقل الجماعى" بالغاز فى سبتمبر والحكومة: المشروع يوفر 9.6 مليار جنيه

انتهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الدراسات المتعلقة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، لتحويل جميع مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج "بنزين وغاز طبيعي".

اكتشاف حقل غاز جديد بدلتا النيل ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

تمكنت شركة بترول بلاعيم "بتروبل" من تحقيق كشف للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، والذي يجرى حاليًا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

الحرارة تصل لـ43.. توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وضعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، عبر الموقع الرسمي، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلا.

بشرة خير لـ 1.4 مليون مصري.. اكتشاف أول دواء شافِ من "فيروس بي"

أعلن الدكتور يحيى الشاذلي المنسق العام السابق لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" بمصر وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، عن بشرة سارة لنحو 1.4 مليون مصري مصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "فيروس بي".

ضبط المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج على طريقة "لصوص ولكن ظرفاء"

تمكنت أجهزة مباحث القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء"، حيث تبين أن 3 متهمين وراء الواقعة، وهم "عاطل ومقيم بعزبة الهجانة بالقاهرة، وبائعا خضار مقيمان بالقلج " وجرى ضبطهم وبحوزتهم 150 ألف جنيه فقط من جملة المبلغ المستولى عليه وقيمته 450 الف جنيه.

حلمي بكر يتهم طليقته بالاعتداء عليه بواسطة بلطجية: سحلوني وضربوني مرتين

اتهم الموسيقار حلمي بكر طليقته سماح عبدالرحمن القرشي، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية، قائلًا: سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين بمنزله.

«الأرصاد» ترد على «عصر جليدي يجتاح مصر»

ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية جعل عشاق الشتاء يتمنون قدومه بأقصى سرعة، وبالفعل وجدوا أملا يبشرهم باقتراب زوال الصيف وطقسه القاسي وقدوم الشتاء بشكل مختلف.

أحمد حسن يعلن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

أعلن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، عن انتقال محمود حسن تريزيجيه بشكل رسمي لأستون فيلا بداية من الموسم الجديد، بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري على الرغم من الخروج المُبكر من البطولة.