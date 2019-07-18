تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بالفيديو.. عم طالب "ثانوية أسيوط" يدخل في نوبة بكاء على رحيله: "ربنا يلطف بوالدته"

دخل حمادة صلاح، عم طالب الثانوية العامة بأسيوط أحمد أبو الوفا، الذي توفي في حادث تصادم سيارتين على طريق "ديروط - أسيوط"، في نوبة بكاء على الهواء، على رحيل ابن شقيقه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور".

توقعات بتحسن الطقس: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل

أعلن الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع تحسنها على مدار الأيام القادمة.

"محاولة هروب بنيران الفوضى".. التفاصيل الكاملة لحريق سجن الصف

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة، محاولة هرب لعدد من المساجين داخل سجن الصف المركزي، بعد إشعالهم النيران داخل الحجوزات، وتمكنت القوات، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق، والمساجين، ودفعت بقوات إضافية وتمت محاصرة مبنى السجن لعدم هرب المساجين.

إحالة أبطال فيديو "أطفال التهريب" إلى المحاكمة لانتهاكهم حقوق الطفل

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم: أخصائية إعلام بمحافظة بورسعيد، مدير إدارة العلاقات العامة، ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية، على خلفية نشرهم مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المضبوطين بتهمة التهريب الجمركي، على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، ينطوي على إساءة لأولئك الأطفال، ويعد انتهاكا لحقوق الطفل.

"مدبولى": الرئيس يضع الحكومة"تحت ضغط" متواصل لتحقيق أحلام المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع الحكومة دائماً «تحت ضغط»، لتحقيق طموحات وأحلام المصريين بأسرع صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الرئيس يرى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة «غير كافٍ».

فيديو.. تفاصيل تبرع أسرة ببناء مدرسة في طنطا بتكلفة 24 مليون جنيه

تبرعت أسرة ببناء مدرسة في طنطا كـصدقة جارية على روح والدهم، حيث ذكر أحمد منير، أحد أفراد الأسرة، أنه اتفق مع أسرته، على بناء مدرسة كصدقة جارية على روح والده بعد أن اقترحت والدته عليه الفكرة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى العديد من المدارس، وأهالي مدينة طنطا أولى بهذه المدرسة.

حصاد أول سنة لـ"حكومة مدبولي".. فائض أولي وزيادة النمو وانخفاض التضخم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً موسعاً؛ بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبي وزير المالية أحمد كجوك وإيهاب أبو العيش؛ للإعلان عن النتائج الإيجابية للأداء المالي للعام المالي 2018 - 2019 التي نجحت الحكومة في تحقيقها، وكذا مستهدفات الموازنة الجديدة 2019 - 2020.

المجلس الأعلى للجامعات يحدد الأعداد المقررة للقبول بالكليات غدًا.. و110 آلاف يسجلون فى اختبارات القدرات

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المجلس الأعلى للجامعات سينعقد غدًا، فى الإسكندرية، لمناقشة الأعداد المقرر قبولها بالكليات للعام الدراسى الجديد 2019-2020، فضلاً عن مناقشته للأعداد المقرر زيادتها بكليات القطاع الطبى «الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى والصيدلة والبيطرى»، مشيراً إلى أن ارتفاع شرائح المجاميع العلمية لطلاب الثانوية العامة وضع وزارة التعليم العالى فى أزمة تحديد الحدود الدنيا وأعداد القبول بالكليات.

10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، تطرح للعاملين في الدولة، قبل نقل مقار المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.

"التعليم" تقرر رسوب 160 طالبا بلجنة "الغش الجماعي" في بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة "الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية"، بمدينة بيلا في كفر الشيخ، أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

بالصور تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، عن تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية بداية من الموسم المقبل.

نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا 2019 على حساب تونس

نجح المنتخب النيجيري في حصد المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب انتصاره على المنتخب التونسي بهدف نظيف.