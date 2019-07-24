انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثانية لتأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية، في نادي الرياضات البحرية بشرم الشيخ، والتي تقام برعاية قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة وبالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة؛ الذي يموله البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة البيئة.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي السياحة والبيئة؛ بشأن تطوير مفهوم السياحة البيئية ،واستكمالًا لدعم كل من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.

وتهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعلومات والمعرفة اللازمة والمهارات الرئيسية والسلوك الواجب توافره لدى المرشد السياحي الذي يقوم بالإرشاد داخل المحميات الطبيعية ليصبح مرشداً بيئياً، حسب بيان أصدرته وزارة السياحة اليوم.

ويأتي ذلك في إطار تأهيل الكوادر البشرية لتستطيع المحافظة على الثروات الطبيعية داخل المحميات وضمان وصول المعلومات السليمة إلى الزائر والسائح، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرشدين السياحيين بمعلومات بيئية عن المحميات والكائنات الحية بها والتنوع البيولوجي وأهميته والبيئات المتنوعة بها سواء البرية أو البحرية.

يُشارك في هذه الدورة المرشدين السياحيين المعنيين بتقديم الإرشاد السياحي من جميع التخصصات المختلفة، وفي نهاية الدورة يتمّ التقييم النهائي للمتدربين من خلال اختبار "نظري وعملي" والذى يؤهلهم للحصول على رخصة "المرشد السياحي البيئي".

كانت الدورة الأولى لتأهيل المرشدين السياحيين على الإرشاد البيئي داخل المحميات الطبيعية، جرى تنظيمها في الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر عام 2018.