أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث عن تنظيم دورة تدريبية تطبيقية للترجمة العامة بين اللغتين العربية والإنجليزية، قائمة على أساس مدخل اللغة ومدخل الثقافة.

وتسعى الدورة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على نظرية الترجمة الحديثة، وممارسة الترجمة عمليًا على مدار 10 أيام من التدريب التطبيقي المكثف، واستخدام الحاسوب في إيجاد حلول لمشكلات الترجمة.

ويتناول البرنامج التدريبي الموضوعات التالية:

أولًا: نظرية الترجمة

يتعرف المتدربون على نظريات الترجمة الحديثة التي تفسر ممارسات المترجمين وأساليبهم في حل مشكلات الترجمة من وجهتي النظر اللغوية والثقافية "4 ساعات".

ثانيًا: الترجمة ومستويات التحليل اللغوي

مستوى الصوتيات والصرف واللفظ

يتعرف المتدربون على مشكلات الترجمة ذات الصلة بالمستوى الصوتي، وخصوصًا فيما يتصل بأسماء الأعلام في اللغتين، وكذلك على مستوى تركيب الكلمة morphology وقواعد الصرف في اللغة العربية من حيث صلة المبنى بالمعنى، وأخيرًا مستوى اللفظ وما يتبعه من مشكلات المعاني والمترادفات والتطور التاريخي للكلمات وغيرها من مشكلات هذا المستوى في اللغة الإنجليزية مثل الأسماء المركبة compound nouns والألفاظ الأجنبية التي استوعبتها الإنجليزية foreign words and phrases، فضلًا عن الكلمات المستحدثة neologisms والكلمات التي تختلف باختلاف الإقليم مثل الإنجليزية الأمريكية أو الأسترالية "12 ساعة".

ثالثًا: النحو التقابلي

يدرس المتدربون نحو اللغة العربية وقواعد الإنجليزية من منطلق التقابل الذي يعد وسيلة جيدة لتجنب الترجمة الحرفية وإضفاء السمات الأصيلة للغة المترجم إليها على النص المترجم، وتتنوع الموضوعات لتشمل بنية الجملة في اللغتين، واستخدام الأفعال في الزمن المناسب، واستخدام المبنى للمجهول في اللغتين، فضلًا عن أساليب الشرط والاستثناء والتوكيد، وكذلك استخدام الروابط وعلامات الترقيم "12 ساعة".

رابعًا: مهارات التحرير باللغة العربية

يتعرف المتدربون على خصائص التحرير باللغة العربية من حيث التراكيب والأساليب بما يتخطى المعرفة المحدودة بالقواعد النحوية ويمهد الطريق لهم لإنشاء جمل عربية سليمة (8 ساعات).

خامسًا: مناقشة مشروعات المتدربين

يخصص اليوم الأخير من الدورة التدريبية لتقييم ما تقدم به المتدربون من مشروعات ومناقشة جوانب القوة والضعف فيها "4 ساعات".

يستمر البرنامج لمدة 10 أيام بواقع 4 ساعات تدريبية في اليوم، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة عصرًا.

رسوم البرنامج التدريبي 350 جنيهًا، لا تسترد بعد دفعها.

وينعقد البرنامج التدريبي بالمركز القومي للترجمة "1 شارع الجبلاية، ساحة دار الأوبرا، الجزيرة".

المحاضرون

الدكتور مصطفى رياض، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة عين شمس. أحمد محمد مجاهد، مدرس اللغة العربية بكلية التعليم المستمر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. آيات نوير، المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية، كلية اللغات والترجمة، جامعة العلوم الحديثة والآداب. نسمة دياب، المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الألسن، جامعة عين شمس.

يشترط للتسجيل في البرنامج اجتياز اختبار القبول

موعد إجراء الاختبار: في الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 31 من نفس الشهر، من الأحد إلى الأربعاء، على أن يبدأ الاختبار في تمام الساعة 12 ظهرًا وينعقد مرة واحدة في اليوم، علمًا بأن إجراء الاختبار بدون رسوم، ويُسمح بإحضار القواميس الورقية أو الإلكترونية.

مدة الاختبار: ساعتان، ويفضل الحضور قبل بدء الاختبار بربع ساعة على الأقل.

موعد تنفيذ البرنامج: في الفترة من 25 أغسطس 2019 إلى 5 سبتمبر 2019.