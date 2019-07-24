رحّب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، التي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.

وقال رئيس الوزراء إنّ ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، يؤكد أنّنا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا أنّ تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق ذاته إلى أنّ الحكومة تعمل حاليا على تصحيح خطأ حدث سابقا في تخطيط المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.

وفي هذا الشأن، استعرض رئيس الوزراء عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة الحالية، سواء الجامعة الأهلية أو فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، أو مدينة الثقافة والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة، مشيرا إلى أنّ المدينة لن يقتصر عملها على مدى شهرين أو 3 في الصيف فقط، بل ستكون مدينة مستدامة بالأنشطة والخدمات السابقة، مثلها مثل الإسكندرية، وسيستفيد بها المصريون طوال العام، وستستغل الاستثمارات بها الاستغلال الأمثل.

وتطرق مدبولي إلى حضوره مناسبات تخريج بعض الدفعات في الكليات العسكرية وكلية الشرطة التي شرّفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أنّ ما رآه من عناصر شبابية يدعو للتفاؤل، ويعطي ثقة لنا في مستقبل هذه المؤسسات المهمة بالدولة، كما أعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز في أثناء حضور تخريج هذه الدفعات من شباب مصر الذي يحمي حاضرها ومستقبلها.

على جانب آخر، نوّه رئيس الوزراء إلى أنّه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، التي يتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا، مؤكدا أنّ المنظومة ستُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ما يُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وفي الوقت ذاته التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية، وصولاً لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.

على جانب آخر، أكد مدبولي أنّ الحكومة تعمل حاليا على فض التشابكات التاريخية، بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، مستهدفة تحقيق نجاح كبير في هذا الصدد، مثلما نجحت في فض التشابكات الخاصة بأموال المعاشات، ما يُمثل تحديا كبيرا تخوضه الحكومة حاليا، ضمن جهودها الحثيثة للتعامل مع المشكلات المزمنة في مختلف القطاعات، للعمل على حلها وإزالة أسبابها.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الحكومة تستهدف في خطتها لهذا العام تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، موجّها في هذا الصدد كل وزير بمتابعة إجراءات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية في نطاق وزارته لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.