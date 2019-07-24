بدأت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، منذ قليل، مراسم دفن المطران الراحل عادل ذكي، مطران اللاتين بمصر، بكنيسة سانت كاترين في منطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وتقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حضور مراسم ممثلي الطوائف المسيحية في المحافظة، وهم القمص إبرام اميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والمطران سامي شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأب يوحنا جورج ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والأب جيرجور ممثل كنيسة الأرمن الأرثوذكس ومسؤولي السلك القنصلي، قنصل فرنسا، وممثل عن مشيخة الأزهر الشيخ إبراهيم الجمل.

وبدأت صلوات مراسم الدفن بدق الطبول وإشعال الشموع قراءة أجزاء من الكتاب المقدس، حيث جرى وضع التابوت للصلاة عليه قبل الدفن، فيما ساد الحزن شعب الكنيسة.

وقال نديم قنواتي، مسؤول الإعلام بالكنيسة، إن الكنيسة تستقبل مساء اليوم كافة المعزيين لتلقي واجب العزاء بعد الانتهاء من حفل التأبين والدفن.

جدير بالذكر أن المطران المتنيح، رحل عن عمر يناهز 73 عاما، قضى منها 50 عاما راهبا و10 سنوات أسقف بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة. وكان المطران ولد بمدينة الأقصر يوم 1/12/1947 والتحق بمدرسة الفرنسيسكان بالأقصر ثم بإكليريكية أسيوط الصغرى وبعد ذلك بالمعهد الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة، حيث أتم الدراسات الفلسفية واللاهوتية.

وأدى النذور الرهباني الأولى يوم 8 سبتمبر 1969 ثم النذور الدائمة في 1972، سيّم كاهناً يوم 24/9/1972، وحاز على الليسانس في اللاهوت من جامعة القديس يوسف ببيروت 1972 – 1975، وخدم في أسيوط كمدير للمدرسة وراعي للشباب الجامعي في السنوات 1975 – 1986.

وعيّن راعياً ومديراً لمدرسة نجع حمادي عام 1986، وانتخب مستشاراً للرهبنة مرات عديدة ثم رئيساً للآباء الفرنسيسكان بمصر (1989 – 1998)، ومن ثم عيّن أميناً عاماً لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر عام 2000، وعُين راعيا بكنيسـة سيـدة الكرمل بولاق أبو العلا – القاهرة منذ 1999- 2009، وسيّم أسقفاً يوم 31/10/2009 بكنيسة سان چوزيف – القاهرة، قبل أن يتوفى يوم الأحد الماضي.