قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحي لطلاب المدارس والأطفال إلى النيابة الإدارية، بعد اكتشافه العديد من أوجه القصور والإهمال فيها، خاصة مستوى النظافة العامة بالمدخل.

كما وجه المحافظ، المسؤولين بمجلس المدينة وشرطة المرافق والمرور بتحرير محاضر فورية لمركبتي توك توك وتروسيكل مخالفين لاتجاهات السير أمام مستشفى الرمد للعيون مع حجزهما بمقبرة السيارات بالشلال على ذمة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، فضلًا عن مصادرة أحد الأحصنة التي تم رصدها بحديقة الطابية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ لتفقد عدد من المواقع الخدمية والمناطق السكنية والشوارع داخل مدينة أسوان ومنها مقر العيادة الشاملة للتأمين الصحي والوحدة الصحية بالخزان غرب، فضلًا عن شوارع أبطال التحرير والمعلمات والمطار والحدادين وشرق البندر وكسر الحجر، علاوة على طريق السادات ومرسى جزيرة هيسا بمنطقة الباتنيول.

رافقه بالجولة اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ والنائب صلاح عفيفي عضو البرلمان ورئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن مسئولى شرطة المرافق والمرور.

وخلال الجولة كلف المحافظ بضرورة تشكيل لجنة فنية للمعاينة الميدانية لإحدى العمارات السكنية الجارى إنشاؤها بطريق السادات مع مراجعة الرسوم والتصميمات الهندسية والتراخيص الخاصة بها، بجانب التأكد من عدم تأثير الإنشاءات الجديدة على المبانى والبيوت المجاورة لها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المقيمين فيها.

وشدد على رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولًا بأول من صناديق القمامة مع ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة داخل المدينة بشكل عام، وعقب ذلك استمع إلى شرح مفصل من الدكتورة مونيكا سمير رئيس وحدة الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمقترح إنشاء مرسى جديد بمنطقة الباتنيول.

ووجه بسرعة وضع تصور عام للمرسى الجديد بحيث يكون آمن ويراعي فيه إرتفاع وإنخفاض منسوب المياه على مدار العام ، وذلك إستجابة لمطالب أهالى المنطقة وجزر هيسا وعواض وتنقار وبيجا والشلال حيث يعتبر هذا المرسى معبرًا حيويًا لخدمة المقيمين فى هذه الجزر والحركة السياحية الوافدة لها.

كما طالب الأهالي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة من خلال دهان واجهات المنازل والبيوت بلون موحد لإبراز الوجه الجمالى لها وخاصة أنها تقع فى مواجهة مراسى فيله السياحية.

وفي نهاية جولته، أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام الصحة، لإعداد تقرير فني عن إحدى مفارم النفايات الطبية الموجودة بجوار الوحدة الصحية بالخزان غرب، والتأكد من عدم تأثيرها بشكل سلبي على المترددين على الوحدة الصحية والمقيمين بالمنطقة، بعد طلب المواطنين ذلك.