عرضت "الوطن"، مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق شخص النيران بشكل عشوائي في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وظهر الشخص وهو يرفع سلاحًا آليًا في وسط الشارع، وظل يُطلق أعيرة نارية متفرقة على عدد من السيارات، وسط تجمع عدد من المواطنين قاموا بتصوير الفيديو، حيث كانوا يحثون بعضهم على إبلاغ الشرطة بالحادث.

بينما كان هناك شخص آخر يضع يديه في جانبه ويقف صامتًا بالقرب من مُطلق النيران، ظل يشاهد الموقف دون حركة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن شخص "مضطرب نفسيًا"، أطلق النار في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من النجدة مفاده إصابة عدد من المواطنين، على يد مجهول، جار مطاردته لضبطه.

وظهر المتهم في فيديو حصلت "الوطن" عليه بعد القبض عليه، وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص: "انت ليه عملت كده؟"، فأجات المتهم: "بحب الخلافة"، وراح بعدها يهذي، ويقول: "داعش.. داعش".