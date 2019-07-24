قال مصدر أمني، اليوم، إن أمين شرطة، من قوة النقل والمواصلات، تعامل مع "المختل عقليا" الذي أطلق النيران على المواطنين في شبرا، بعدما تمكن من الاستيلاء على سلاح من مجند.

واضاف المصدر أن أمين الشرطة "عطية. أ" بمجرد أن شاهد إطلاق النيران، تعامل على الفور مع "المهتز نفسيا"، وتبادل معه إطلاق النيران إلى أن تمكن أمين الشرطة من إصابته وسقط على الأرض وسيطر عليه وجرى نقله للمستشفى لإسعافه من الإصابة.

ونجحت قوات الشرطة في ضبط وإصابة مختل عقليا أطلق النيران بشكل عشوائي بمحطة الضواحي في منطقة شبرا، وألقي القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وظهر المتهم في فيديو، حصلت "الوطن" عليه، وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص: "انت ليه عملت كده؟"، فأجات المتهم: "بحب الخلافة"، وراح بعدها يهذي، ويقول: "داعش.. داعش".

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن شخص "مضطرب نفسيًا"، أطلق النار في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.