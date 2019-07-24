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الأهلى مع المقاولون في موقعة التتويج بالدوري

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محافظ كفر الشيخ: ميناء البرلس لا يصلح أن يتحول لتجاري

محافظ كفر الشيخ: ميناء البرلس لا يصلح أن يتحول لتجاري

غرق شقيقين في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

غرق شقيقين في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

"مدبولى" فى أول اجتماع لـ"الحكومة" بـ"العلمين الجديدة": المشروعات المنفذة بـ"المدينة" إنجاز كبير لم يتجاوز عامين

"مدبولى" فى أول اجتماع لـ"الحكومة" بـ"العلمين الجديدة": المشروعات المنفذة بـ"المدينة" إنجاز كبير لم يتجاوز عامين

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خليفة حفتر مطمئنا الليبيين: "النصر قريب.. ونواجه عدوا متوحشا"

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إحالة 36 موظفا للتحقيق في كفر الشيخ لمخالفتهم قواعد العمل

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