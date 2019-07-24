قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، إن نقل تابوت «توت عنخ آمون» من مقبرته بوادى الملوك بمحافظة الأقصر إلى المتحف كان ضرورة حتمية، وتم بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، فى جلستها الأخيرة.

وأوضح «مفتاح» أن الطبقة المذهبة بالجزء السفلى من التابوت والموجود بالمقبرة منذ اكتشافه فى عشرينات القرن الماضى، حالتها سيئة، وعرضة للرطوبة، وبخار الماء وثانى أكسيد الكربون الناتج عن زوار المقبرة يومياً، وهو ما تسبّب فى سقوط أجزاء من الطبقة المذهبة الموجودة على الطبقة الجصية للتابوت، بخلاف تأثر الجزء السفلى غير المنظور للزوار، لأنه موجود داخل تابوت حجرى مغطى بغطاء زجاجى.

"مفتاح" لـ"الوطن ": وضع التابوت بمنطقة غير معلومة وتقطيع مقبرة توت عنخ آمون "شائعات مُضحكة"

وتابع «مفتاح»، فى تصريحات لـ«الوطن»، رداً على شائعات بعض الأثريين وصفحات التواصل بأن عملية النقل تمت فى سرية، بعيداً عن وسائل الإعلام وأثريى المنطقة، وأن التابوت ذهب لجهة غير معلومة، تثير الضحك، مثلها مثل شائعة تقطيع مقبرة توت عنخ آمون لنقلها إلى المتحف المصرى الكبير.

وأشار المشرف على المتحف الكبير، إلى أن ما تم هو إجراء أمنى متبع لحماية الآثار، أما ما تردد عن النقل فى منتصف الليل فغير صحيح، حيث إن نقل التابوت بدأ الساعة 9 صباح الخميس الماضى، واستمرت محاولات إخراجه من داخل المقبرة حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالى، لضيق المخرج الوحيد للمقبرة، وانحداره، وحرصنا على التابوت، وبعد خروجه ومعالجته أولياً، تم تغليفه ونقله إلى الصندوق الخشبى المعد للنقل.