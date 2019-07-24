الجالية المصرية بالمدينة المنورة عن "عبدالعزيز": تواصلنا مع عمه

قال أحمد زكي رئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة، إن حالة الطفل المصري "عبدالعزيز" الذي فقد أبويه، مستقرة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع عمه لإنهاء إجراءات سفره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "dmc"، أن نساء الجالية المصرية أدوا دورا عظيما منذ اليوم الأول للحادث، بداية من حضور غسل والدة الطفل، و"كانوا قاعدين معاه بصفة مستمرة في المستشفى، وأهل المدينة المنورة بيت بيت تقريبا زاروه".

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وتابع أن مدير المستشفى أمر بتوفير كل سبل الرعاية له، وكذلك من أمير المدينة المنورة وجميع الإدارات الحكومية تناوبوا على زيارته حيث ينال رعاية كبيرة جدا.

واستطرد أن الطفل أجرى جراحة بقدمه اليسرى حيث أصيب بكسر في الفخذ والحوض وحاليا يتماثل للشفاء.

ودشنت مبادرة "خير أمة" السعودية هاشتاج "لست وحدك يا عبدالعزيز"، لدعم الطفل المصري بعد فقدانه لوالديه بحادث سيارة 12 يوليو الجاري، وتداول قصته عبرها، ليكون محل اهتمام الجميع، حتى وصل الأمر إلى أذن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، الذي سارع بدوره بأن يضفي لمسة إنسانية مميزة لقلب الطفل عبدالعزيز، بزياته في المستشفى، وإهدائه المصحف الشريف قائلًا له: "هذه أغلى هدية كتاب الله.. اطمئن أنت بين أهلك وإخوانك"، وقبّل رأسه، موجهًا بضرورة تقديم جميع الخدمات اللازمة لراحة الطفل، حسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية.