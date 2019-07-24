يُخطط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لإنشاء 100 منظمة حقوقية حول العالم لتبيض وجوههم وإهالة التراب علي مصر، حسبما أكد الإعلامي نشأت الديهي، حيث ذكر أن خطة الإخوان انكشفت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن وزير الخارجية الأمريكية أصدر قرار بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة وتدقيق عمل المنظمات الحقوقية في العالم ومن ضمنها منظمة هيومن ووتش، ومنظمة العفو الدولية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 180 منظمة حقوقية "سنوا سنانهم" على وزير الخارجية الأمريكي بعد هذا القرار، كما أصدروا تقريرا لمهاجمة وزير الخارجية الأمريكي.