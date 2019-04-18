قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، إن "حادث دير أبو مقار يجعلنا نشدد شروط الرهبنة وندقق في الاختيار".

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاءه الأول بشباب الإسكندرية في الكنيسة المرقسية ردا على سؤال أحد الشباب عن رغبته في الرهبنة: "الدير مش دلع ودى حياة تقشف، وحادثة دير أبو مقار حتخلينا ندقق مين اللي يتقدم ومين اللي ينفع يكون راهب".

وتابع: "هيكون في شروط شديدة ولازم يكون الشخص مؤهل جيدا، لذا لجنة الرهبنة موقفة التقدم للرهبنة لمدة عام، ومن ثم سنضع شروط جديدة".

جاء ذلك بحضور مئات الشباب الذين ملئوا جانبات الكنيسة، وبحضور الآباء الكهنة مسؤولي خدمات الشباب بالكنائس، وبحضور الأنبا بافلي أسقف عام شباب وقطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام شرق ووسط، والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية.