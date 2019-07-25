بطولة "عطية".. يقظة أمين شرطة تمنع "مجزرة" في موقف أحمد حلمي

اليقظة ورد الفعل الفوري.. توجيهان من وزير الداخلية إلى أبناءه الذين يحمون المواطنين والمنشآت الحيوية في شتى ربوع الجمهورية من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطلقها جماعات الظلام وقوى الشر ضد بلد الأمن والأمان "أم الدنيا".. توجيهان كان لهما ولتطبيقهما بالغ الأثر في حماية أرواح المئات من المصريين اليوم، بعدما ساعدت يقظة أمين شرطة في وقف وابل من الأعيرة النارية أطلقها مختل عقليا بعدما اختطف بندقية آلية من مجند، في موقف أحمد حلمي.

الاستيقاظ الأمني منع كارثة مؤكدة وربما مجزرة،الموقف، أحد أشهر ميادين مصر، الذي يتردد عليه مئات الآلاف من المواطنين يوميا، واقعة أضافت بطلا جديدا إلى سجل شرف وزارة الداخلية.

هو أمين الشرطة "عطية. أ" التابع لقوة النقل والمواصلات، الذي أظهر كفاءة وقدرة بارعة في إسقاط مهتز نفسيا نجح في الاستيلاء علي بندقية آلية من مجند، وفتح الرصاص بشكل عشوائي في الميدان.

3 دقائق تبادل خلالها "عطية" إطلاق النيران مع المتهم، قبل أن يحسم معركته بإصابته.. دقائق أهلته لحصد لقب "بطل" عن جدارة واستحقاق، بعدما أظهر كفاءة ويقظة عالية ورد فعل قوي وفوري في التعامل مع الجاني، ليحمي أرواح عشرات المواطنين الأبرياء، الذين صادف تواجدهم في محيط الموقف آنذاك.

التدريبات المتقنة للتعامل مع الطوارئ التي تلقاها الشاب داخل وزارة الداخلية "مصدر الأمن والأمان" في مصر، عكست كفائتهم في التعامل مع المواقف الطارئة، وسرعة رد فعلهم في التعامل مع الهجمات بأنواعها.

"بطولة عطية" سجلتها عدة مقاطع فيديو، لكاميرات مراقبة مثبتة بعدد من المبان المحيطة بالموقف.

كان مصدر أمني صرح، أن أمين شرطة من قوة النقل والمواصلات، تعامل مع "المختل عقليا" الذي أطلق النيران على المواطنين، بعدما تمكن من الاستيلاء على سلاح من مجند.

وأضاف المصدر، أن أمين الشرطة "عطية أ." بمجرد أن شاهد إطلاق النيران، تعامل على الفور مع "المهتز نفسيا"، وتبادل معه إطلاق النيران إلى أن تمكن أمين الشرطة من إصابته وسقط على الأرض وسيطر عليه، وجرى نقله للمستشفى لإسعافه من الإصابة.

ونجحت قوات الشرطة في ضبط وإصابة مختل عقليا أطلق النيران بشكل عشوائي، وألقي القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وظهر المتهم في فيديو، حصلت "الوطن" عليه، وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص: "انت ليه عملت كده؟"، فأجات المتهم: "بحب الخلافة"، وراح بعدها يهذي، ويقول: "داعش.. داعش".

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن شخص "مضطرب نفسيًا"، أطلق النار في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جار حصرهم.