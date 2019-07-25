أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولين على الأقل في وقت مبكر، صباح اليوم، من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وذكرت رئاسة الأركان المشتركة أن القذائف طارت على بعد حوالي 430 كم إلى الشرق، وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا أول اختبار صاروخي يتم الإبلاغ عنه منذ التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح "DMZ" بين الكوريتين في نهاية يونيو الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، "نحن على دراية بتقارير عن قذيفة قصيرة المدى أطلقت من كوريا الشمالية، وليس لدينا أي تعليق آخر".

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قد تعهدت بعقد جولات جديدة من المحادثات على مستوى العمل في وقت قريب، لكن بيونج يانج انتقدت بشدة منذ ذلك الحين التدريبات العسكرية المشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية.