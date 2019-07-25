فيديو.. آخر ظهور لفاروق الفيشاوي في عزاء عزت أبو عوف

ربما كان القدر يحتم عليه أن يكون آخر ظهور له إعلاميا، هو حضوره عزاء صديقه الفنان عزت أبو عوف، ففي الثاني من شهر يوليو الجاري، كان الظهور الأخير للفنان فاروق الفيشاوي في عزاء الفنان عزت أبوعوف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

حضر الفيشاوي العزاء، وتظهر عليه علامات المرض، ولم يكن قادرا على التحدث مع الحاضرين أو وسائل الإعلام، بعد العزاء بأيام تدهورت حالته الصحية، بسبب مرض السرطان الذى كان قد أصيب به العام الماضي، والذى على إثره نقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وأقيم فيها لعدة أيام إلى أن فارقت روحه جسده في الساعات الأولى من صباح اليوم.

توفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.