رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عاما، ويعتبر الفيشاوي واحدا من أهم نجوم السينما المصرية، لذا تستعرض "الوطن"، آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها.

مسلسل "الشارع إللي ورانا"

شارك النجم الراحل فاروق الفيشاوي في مسلسل "الشارع اللي ورانا" عام 2018، وقدم خلال أحداث المسلسل شخصية "شهاب" وشاركته البطولة كل من "درة، لبلبة، أحمد حاتم، نسرين أمين"، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعى نادية وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، كانت تعيش لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها وكان يطاردها حلم تظهر فيه يوميا، وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت، وتستمر الأحداث في شكل غامض.

فيلم "ليلة هنا وسرور"

آخر الأفلام السينمائية التي قدمها النجم فاروق الفيشاوي كانت مشاركته بفيلم "ليلة هنا وسرور"، من بطولة محمد إمام وياسمين صبري.

وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "المعلم الضو"، وتدور أحداث الفيلم حول نصاب يدعى رضا، الذي يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال ويتعرف على فتاة تدعى هنا ويتزوج منها، وتستمر الأحداث.

مسلسل عوالم خفية

ظهر النجم الراحل فاروق الفيشاوي كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "عوالم خفية" أمام النجم عادل إمام.

وتدور أحداث المسلس حول الصحفي هلال كامل الذي عثر على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وعند قرأته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.

توفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.