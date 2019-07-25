نعى الفنان عمر زهران، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب زهران، "لم أكن أدري أنها المرة الأخيرة للقائنا لم أكن أدري أن صوتك حينما هاتفتني لتهنئتي سيكون الأخير، وأن ضحكاتنا عبر المكالمة هي آخر الضحكات لم أكن أدري أن موعدنا باللقاء في بيتك هو لقاء لن يتم لم أكن أدري حين همست في أذنك وأنا احتضنك وأطلب منك أن تطمأنني عليك أنك فقط تتظاهر بالقوه رغم آلامك وأنك لاترغب في الشكوى".

وتابع، "لم أكن أدري أنك سترحل سريعا هكذا دون أن نمتع عيوننا برؤيتك وأن نصبر قلوبنا بوداعك وأنك أعطيتنا جميعا درسا لن ننساه حين علمتنا كيف نواجه الموت بابتسامة وقوة وشجاعة"، مختتما منشوره، "وداعا أيها الفارس النبيل وداعا فاروق الفيشاوي".

توفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.