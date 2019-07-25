نيكول سابا عن وفاة فاروق الفيشاوي: "حاجة تحزن بجد"

نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت سابا صورة تجمعها بالفنان الراحل، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة، "البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزّن بجدّ.. النجم فاروق الفيشاوي، زمن الفن الجميل".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.