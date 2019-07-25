قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن وفاة فاروق الفيشاوي، أمر محزن للغاية، فبرحيله فقدت مصر أحد أعمدة الفن، الذي أثرى السينما والدراما بالعديد من الأعمال التي ستظل خالده في أذهان جمهوره.

وأضاف "زكي" لـ"الوطن": "البقاء لله وحده، ربنا يرحمه، خسرنا فنانا عظيما، وشخص نقي وخلوق على المستوى الإنساني".

وأشار نقيب الممثلين إلى أن تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.