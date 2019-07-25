نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر عبدالوهاب صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا، "فاروق الفيشاوى في ذمة الله .. إنا لله وإنا اليه راجعون".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.