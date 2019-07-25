تحول الفضاء الافتراضي لحسابات الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير إلى سرادق عزاء إلكتروني، لنعي الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

ونشر الفنان صلاح عبدالله نعي مؤثر للفيشاوي على حسابه على "تويتر" وغرد: "هقابلك في العزا ياروقة زي كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هندهلك زي آخر مرة وأقولك واحشني يااخي ونفسي أحضنك وبرضو هتقولي مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى،هنيجي يافاروق هنيجي".

وتابع: "الفاتحة والدعاء للجدع قوي قوي أبوقلب أبيض زي الفل حبيب الكل.

أما الفنانة صابرين فكتبت: "إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ياأجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها ذكراك دائمه معنا".

ونعى الفنان الكوميدي أكرم حسني الفيشاوي قائلًا: "إنا لله و انا اليه راجعون .. اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك".

ونعى حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري الفنان فاروق الفيشاوي وغرد: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء و الدوام لله ، خالص العزاء في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي ربنا يغفر له و يرحمه و يتجاوز عن سيئاته ويلهم اهله و ذويه الصبر و السلوان".

أما الفنانة منة فضالي فكتبت: "اغلي الناس و اجدع الناس و انضف خلق الله مع السلامه يا حبيبي حتوحشني اوي اوي كنت اب واخ و صديق طول الوقت ربنا يرحمك برحمته البقاء لله وحده".

وكتب الفنان سامح الصريطي كلمات مؤثرة نعيًا للفيشاوي وذلك على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الصريطي: "حبيبى فاروق رغم معرفتى بتفاصيل حالتك و ومعركتك وصمودك بكبرياء امام هذا المرض اللعين و عندما كنا نعزى بعضنا فى وفاة حبيبنا عزت ابو عوف لم اكن اتصور ان هذا هو العناق الأخير.

وتابع: "و رغم معرفتى بقرب انتصار هذا المرض عليك الا ان قلبى كان يرفض ان تأتى لحظة الفراق وانه مازال فى العمر الكثير، وقبل ان تغادرك روحك لتذهب الى بارئها وبعد ان وصلنى خبر غيابك عن الوعى لم استطع حبس الدموع التى انهارت بغزارة امام شريط سريع من الذكريات التى جمعتنا سويا منذ كنا فى الجامعة وحتى اصبحت نجما كبيرا تصول وتجول و تنشر البهجة والسعادة على من حولك".

واستطرد: "والآن و نحن نعرف أنك اردت بإعلانك عن مرضك اللعين ان تدعو كل مرضانا الى مواجهته بشجاعتة وايمان و عدم استسلام له وان نعيش كل لحظة وهبنا الله فيها الحياة بسعادة ورضا بما قسمه الله لنا لا نملك الا أن نرفع أيادينا الى الله متضرعين متوسلين له أن يغفر لك ويتغمدك برحمته ويعفو عنك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا وأهله واصدقاءه وأحباءه الصبر والسلوان".