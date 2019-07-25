بصحبة الزعيم في "عوالم خفية".. تفاصيل آخر مشهد في مسيرة فاروق الفيشاوي

الحلقة الأخيرة من مسلسل عوالم خفية، للنجم الكبير عادل إمام، الذي عُرض عام 2018، تضمنت آخر مشهد درامي للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة.

الفيشاوي شارك في الحلقة الأخيرة كضيف شرف، وظهر بشخصية شريف يسري، أحد الفاسدين الكبار في الدولة، الذين حاربهم الصحفي هلال طيلة أحداث المسلسل للكشف عن لغز جريمة مقتل الفنانة مريم رياض، التي جسدتها الفنانة رانيا فريد شوقي.

اختار رامي إمام بعناية الفنان فاروق الفيشاوي لتجسيد تلك الشخصية، لاستعادة كبار الدراما المصرية وتعريف الأجيال الحالية بهم، حيث أعاد حسين فهمي فى مسلسل العراف، وحاول إعادة محمود ياسين في مسلسل صاحب السعادة ولكنه اعتذر.

إمام والفيشاوي قدما نجاحا كبيرا فى السينما بفيلمي حنفى الأبهة والمشبوة، ولم يستمر المشهد لأكثر من 5 دقائق.

كان الراحل توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

الفيشاوي كان قد أعلن إصابته بالسرطان، خلال وجوده بمهرجان الإسكندرية من العام الماضي، وكان يأمل في العلاج منه.