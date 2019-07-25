أكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، أن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية وعلاقته الجيدة برؤساء دول العالم ساعدت في تحسين الصورة الذهنية عن مصر وزيادة عدد السائحين مؤخرا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، "في 2010 وصل عدد السائحين لـ 15 مليون سائح وكنا نعمل على الوصول لـ 20 مليون سائح سنويا، ويجب أن يكون لدينا رؤية واستراتيجية محددة لقطاع السياحة يشارك في وضعها القطاع الخاص مع القائمين على الوزارة".

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة الاسبق، إلى أن كل وزير يختلف فى سياسياته ورؤيته عن الوزير الذى يسبقه، مضيفا، "لا بد من رؤية معينة للوصول إلى الأرقام المرجو تحقيقها في أعداد السائحين".

وشدد رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق على أن السياحة كانت أكثر القطاعات التى تضررت بعد ثورة 25 يناير، ولم يكن هناك خطة بديلة لإنقاذ هذا القطاع، مضيفا، "وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بوضعها الحالي لا يستطيعان القيام بدورها"، مطالبا بإعادة هيكلتهم مرة أخرى لمواكبة تطورات العصر.