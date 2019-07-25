نعى الفنان صلاح عبدالله، الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "هقابلك في العزا يا روقة زي كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هندهلك زي آخر مرة وأقولك واحشني يا أخي ونفسي أحضنك وبرضو هتقولي مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى".

وتابع عبدالله: "هنيجي يا فاروق هنيجي.. الفاتحة والدعاء للجدع قوي قوي أبو قلب أبيض زي الفل حبيب الكل فاروق الفيشاوي".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.