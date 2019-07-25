في أكتوبر الماضي وخلال وجوده بمهرجان الإسكندرية السينمائي أعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان، وطالب حينها زملاؤه الفنانين وجميع الحضور بعدم الانزعاج، لأنه تقبل الأمر بمنتهى الهدوء واعتبره مثل الصداع.

وأكد الفيشاوي، في كلمته بأنه بالعزيمة والإصرار سينتصر على المرض، ووعد زملاءه وجمهوره بالعودة في الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

ولكن كان للقدر كلمة أخرى فقد توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وحال الانتهاء من تصريحات الدفن، سيتم تشييع جثمان "الفيشاوي" في تمام العاشرة صباحا، وهو والوقت المقرر لخروجه من المستشفى، بحسب مسؤول الأمن، بحضور العديد من أهل الفن الذي توافدوا إلى زيارته قبل وفاته.