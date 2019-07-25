على الرغم من الكم الهائل من الشخصيات التي لعبها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلا أنه تمنى أن يقدم عملا عربيا بتجسيد شخصية المطران هيلاريون كابوتشي، بهدف الرد على الاحتلال والغرب الذين يتهمون العرب بالإرهاب، وأوصى بتقديم الدور إذا لم يستطع هو تجسيده.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وصية "الفيشاوي" جاءت في آخر ظهورإعلامي له العام الماضي، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

وفيما يلي تستعرض "الوطن" معلومات عن المطران هيلاريون كابوتشي:

- ولد يوم 2 من مارس، عام 1922.

- نشأ في مدينة حلب السورية.

- أصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965.

- عُرف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

- وعمل سراً على دعم المقاومة.

- اعتقلته سلطات الاحتلال عام 1974 خلال محاولته تهريب أسلحة للمقاومة.

- حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.

- سلطات الاحتلال أطلقت سراحه بعد 4 سنوات عقب ضغوط من الفاتيكان.

- وطرد من القدس عام 1978 وعاش بقية أيامه في المنفى في روما.

- في عام 1990، سافر الى العراق للتوسط في إطلاق سراح 68 إيطاليا كانوا ممنوعين من مغادرة البلاد.

- وشارك في عام 2009 في رحلة بحرية لإرسال مساعدات لقطاع غزة.

- توفي عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة الإيطالية روما.