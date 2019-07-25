جومانا مراد تنعى فاروق الفيشاوي: ربنا يغفرلك يا غالي

نعت الفنانة جومانا مراد الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس.

وكتبت "جومانا" عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "إنا لله وإنا اليه راجعون.. الله يرحمك ويغفرلك يا غالي يا حبيب الكل يا جدع يا طيب يا كريم ويجعل مثواك الجنه ويصبر أهلك وكل محبينك.. آمين يا رب العالمين.. نسألكم الفاتحة والدعاء له بالمغفرة".

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، ويشيّع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.