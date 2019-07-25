"المرض الخبيث".. لقب يطلقه الكثيرون على السرطان لتأثيره القوي على المرضى، فيتسبب في خطف الأشخاص من ذويهم ومحبيهم وتسليمهم للموت، مثلما فعل صباح اليوم، وتسبب في وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع طويل معه، بمستشفى ابن سينا بحي الدقي، عن عمر ناهز 67 عاما.

فاروق الفيشاوي لم يكن أول الفنانين الذين تسبب السرطان في وفاتهم، بل سبقه العديد من الفنانين الذين خاضوا حربًا مع السرطان، ولكنه تمكن بخبثه من الانتصار عليهم، وتستعرضهم "الوطن" في السطور التالية:

ممدوح وافي

بعد صراع مع السرطان رحل الفنان الكوميدي ممدوح وافي، في عام 2004 بسرطان الجهاز الهضمي.

أحمد زكي

عانى الفنان الراحل أحمد زكي من سرطان الرئة في السنوات الأخيرة من حياته، حتى توُفى في 2005 عن عُمر ناهز الـ56 عامًا.

عبدالله محمود

عانى عبدالله محمود من نفس المرض اللعين حتى وفاته عام 2006.

سناء يونس

توفيت الفنانة سناء يونس عمر 64 عامًا، بعد إصابتها بسرطان الرئة.

عامر منيب

توفى عامر منيب حينما بلغ الـ48 عامًا، بسرطان البنكرياس، وذلك في عام 2011.

معالي زايد

وبعد المعاناة مع المرض، أنهى السرطان حياة الفنانة معالي زايد، عن عمر ناهز 61 عاما، في عام 2014.

زيزي البدراوي

وتسبب سرطان الرئة والقلب وضيق التنفس، في معاناة الممثلة المصرية زيزي البدراوي، حتى رحلت عن عالمنا في 2014.

فايزة كمال

حاربت فايزة كمال سرطان الكبد، وعانت كثيرًا منه، قبل أن تتوفى في عام 2014.

محمود عبدالعزيز

سافر الفنان محمود عبدالعزيز لتلقي العلاج بالخارج، وأعلن الأطباء انتشار المرض الخبيث في مناطق متفرقة من جسده، وتوفى في 2016.

ميرنا المهندس

نازعت الفنانة ميرنا المهندس سرطان القولون، ورحلت بنزيف أصاب جسدها أدى إلى وفاتها في 2015.

"وجدي وقنديل وفوزي".. السرطان يخطف نجوم الزمن الجميل

مديحة كامل

تسبب مرض سرطان الثدي في وفاة الفنانة مديحة كامل عام 1997.

محمد قنديل

المرض اللعين خطف نجوم من فناني الزمن الجميل، فعانى محمد قنديل كثيرًا مع السرطان، وأجرى عمليات لإزالة المياه على الرئة، وراح ضحية المرض بعد معاناة طويلة عام 2004.

نوال أبو الفتوح

وتوفت الفنانة نوال أبو الفتوح، بعد معاناة مع سرطان العظام.

أنور وجدي

أصيب بسرطان المعدة ورحل عن عالمنا في عام 1955.

نعيمة عاكف

أصيبت بمرض السرطان، ورحلت في عام 1966، عن عُمر 48 عامًا.

محمد فوزي

أصيب بمرض سرطان العظام، وتوفى في عام 1966.