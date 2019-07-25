أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على بناء الوعي الديني السليم لدى العاملين بالوزارة بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك خلال ندوة تثقيفية عقدت اليوم لحجاج بيت الله الحرام الذين فازوا بالقرعة العام الجاري؛ بما يضمن أدائهم للفريضة على الوجه الأكمل.

وأعرب معيط، عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذى أوفد الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الديار المصرية الأسبق؛ لإلقاء محاضرة تثقيفية حول مناسك الحج، وإرساء تعاليم الإسلام السمحة بين العاملين بوزارة المالية.

وجَّه وزير المالية، حديثه لضيوف الرحمن من العاملين بوزارة المالية، قائلاً: "ادعُ لمصر بأن تمضي بقيادتها الحكيمة، نحو التقدم والنمو والازدهار بما يُمَّكنها من توفير حياة كريمة للمصريين".

وأدار الدكتور نصر فريد واصل، حوارًا مفتوحًا مع العاملين بوزارة المالية، أجاب خلاله على كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمناسك الحج.

حضر الندوة التثقيفية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وجمال حسين رئيس رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، ونشوى شرف مدير عام مركز التدريب.

كانت اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء، وافقت على تخصيص 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية، قرر وزير المالية -ترسيخًا للشفافية- عقد قرعة علنية بين الراغبين في أداء الفريضة العام الجاري، بمراعاة تمثيل كل الجهات وفقًا لعدد العاملين بها.