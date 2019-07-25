نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى سوهاج الجامعي، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، بعدما تمكن من استخراج مفك اخترق رأسه.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، إن مصطفى خلف محمود حضر إلى المستشفى الجامعي، محولاً من مستشفى طهطا العام في حالة سيئة وخطيرة جداً، نتيجة اختراق مفك حديدي يصل طوله 30 سم مخترقاً مقلة العين اليسرى، ونافذاً إلى المخ مما قد يسبب وفاته، أو يصيبة بالشلل مدى الحياة.

وأضاف "عزيز" أنه جرى إجراء الإشاعات اللازمة لتحديد خط سير المفك الحديدي، وتم استدعاء أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب، وبالتعاون مع التخصصات الطبية كجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة العيون والرمد، وفريق التخدير، حيث تمكنوا من إخراج المفك الحديدي في جراحة دقيقة، أثبت خلالها الفريق الطبي حرفية شديدة في التعامل مع الحالات الحرجة.

وقال الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، إنه جرى التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض على الفور، حيث تم تسليك ما حول المفك من شرايين وأورده المخ، باستخدام الميكرسكوب الجراحي، حيث جرى استخراج المفك، والحفاظ على المراكز الحيوية والمهمة بالمخ.

وأوضح الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات، وبفضل العناية الآلهية جرى إنقاذ المريض، وهو الان في حالة وعي كامل، وحركة الأطراف كاملة و طبيعية.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي أجرى العملية الجراحية ضم كلاً من الدكتور عابدين خير الله قاسم، والدكتور وائل ضاحي مرسي، والدكتور محمد عويش، والدكتور عبد العليم محمد، والدكتور أحمد الحلفاوي، والدكتور محمد قاسم.